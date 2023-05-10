Esra Erol, Pelin Akil, Hadise, İclal Aydın, Hande Erçel... Meğer hiçbiri yaşını göstermiyormuş! 18'lik çıtır gibiler! Ünlülerin yaşını duyanlar şaşkına dönüyor!
Günümüzde ünlülerin yaşları hakkında bilgi edinildiğinde, birçoğumuz şaşkınlığa kapılıyor. Kimi ünlüler yaşından çok daha genç görünürken, kimi ise yaşından daha olgun bir imaja sahip olabiliyor. Ünlülerin yaşlarını öğrendiğimizde, bazen büyük bir sürprizle karşılaşırız. Onların genç görünme sırları ve yaşlarından daha olgun bir imaj sergileme yetenekleri, biz sıradan insanların dikkatini çekiyor. Peki, ünlüler genç ve sağlıklı görünüm için neler yapıyor?
10.05.2023 09:51 - Son Güncelleme: 10.05.2023 09:51
Ünlülerin gerçek yaşları hakkında sık sık aramalar yer alıyor. Sıklıkla televizyonlarda gördüğümüz ünlülerin yaşlarını duyunca şoke olacaksınız. Enerjisiyle bize her daim 18 gibi hissettirmeleri bir kenara yıllar geçtikte genç görünümlerinden hiçbir şey kaybetmiyorlar. Yaş aldıkça güzelleşmeye devam ediyorlar. Peki, hangi ünlü kaç yaşında? İşte merak edilenler...