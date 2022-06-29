Esra Erol oğullarına hem anlattı hem izletti! Ev halini paylaşan Esra çocukluğuna döndü! Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın detayı...

Erol paylaşımının altına ise "Çocuklarıma; Kemal Sunal'ı, Tarık Akan'ı, Münir Özkul'u, Adile Naşit'i, Cüneyt Arkın'ı hem anlattım hem izlettim. Evde sinema keyfimizde hep anıyoruz. Sanırım bu gece benim çocukluğum da dahil milyonuncu kez izliyoruz" notunu ekledi.