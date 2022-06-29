Esra Erol oğullarına hem anlattı hem izletti! Ev halini paylaşan Esra çocukluğuna döndü! Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın detayı...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sevilen sunucusu Esra Erol, başarılı kariyerinin yanı sıra örnek aile hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif kullanan Erol, burada ailesine dair paylaşımlar yaparak binlerce beğeni almıştı. Güzel sunucu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esra Erol, oğullarıyla evde geçirdiği anlara ait görüntüleri "Hem anlattım hem izlettim" notuyla paylaştı. Ünlü sunucunun paylaşımındaki Kemal Sunal, Tarık Akan, Cüneyt Arkın, Münir Özkul ve Adile Naşit detayı ise dikkat çekti. İşte çocukluğuna dönen Esra Erol'un o paylaşımı...
29.06.2022 01:47 - Son Güncelleme: 29.06.2022 01:48
Ali Özbir ile 2010 yılında nikah masasına oturan Esra Erol, çocuklarından ilki İdris Ali'yi 23 Temmuz 2011 tarihinde, ikinci oğlu Ömer Erol'u ise 2017 yılında kucağına aldı.
Güzel sunucu o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Esra Erol, oğullarıyla evde geçirdiği anlara ait görüntüleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Erol paylaşımının altına ise "Çocuklarıma; Kemal Sunal'ı, Tarık Akan'ı, Münir Özkul'u, Adile Naşit'i, Cüneyt Arkın'ı hem anlattım hem izlettim. Evde sinema keyfimizde hep anıyoruz. Sanırım bu gece benim çocukluğum da dahil milyonuncu kez izliyoruz" notunu ekledi.