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Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor. Sevenleri Esra Erol hakkında ortaya çıkan gerçekleri merakla takip ediyor. Esra Erol, hem işinde gösterdiği başarılı performans ile hem de insanlara karşı cana yakın davranışlarıyla gönüllerde taht kurdu. Birçok ünlü kişi hayatları, yaşadıkları evler, lüks otomobilleri, çalkantılı aşk hayatı ile gündem olurken Esra Erol yaşı ile sosyal medyanın gündemine düştü. Esra Erol kaç yaşında? İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek yaşları...

18.07.2019 01:06 - Son Güncelleme: 18.07.2019 01:13
Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

Esra Erol ATV'de yayınlanan programıyla Türkiye'de binlerce kişinin umudu oluyor. Esra Erol Türkiye'de adından en çok söz ettiren kadınların başında geliyor.

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

Esra Erol kaç yaşında? İşte duyanları şaşırtan gerçek.

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

HADİSE

22 Ekim 1985

Esra Erol milyonları şaşırttı! Esra Erol yaşıyla sosyal medyanın gündemine düştü... Esra Erol kimdir?

AYDAN ŞENER

1 Mart 1963

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