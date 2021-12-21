Esra Erol kırmızılar içinde paylaştı güzelliği takipçilerini harekete geçirdi! İlk yorum kardeşi Eda'dan geldi gören hayran kaldı
Esra Erol kırmızılar içinde paylaştı güzelliği takipçilerini harekete geçirdi! Kendisine bir kez daha hayran bırakan Esra Erol Instagram paylaşımı ile gündemde. "Hayat her gün yeni bir şey öğretiyor. Hayata dair her şey bir imtihandır, tüm mesele siz ne kadar dayanıklı ve güçlüsünüz?" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Erol'a yorum ve beğeni yağdı. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol da yorum yapanlar arasında yerini aldı.
21.12.2021 17:18
- Son Güncelleme: 21.12.2021 17:25
Esra Erol kırmızılar içinde paylaştı güzelliği takipçilerini harekete geçirdi! İlk yorum kardeşi Eda'dan geldi, Esra'yı gören bir kez daha hayran kaldı.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yer alan Esra Erol'da programının başarılı sunucusu, yeni karesi ile sosyal medya gündeminde.
Esra Erol ve kardeşi Edanın benzerliği ise dikkat çekti. İşte başta Esra olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...