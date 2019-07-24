Esra Erol ikiziyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya ikiye bölündü! İşte Esra Erol'un...

Esra Erol, Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının sezon finaline girmesiyle birlikte eşi Ali Özbir ve oğullarıyla Bodrum tatiline çıktı. Atv'nin başarılı sunucusu Esra Erol, yeni sezon öncesi ailesiyle tatilde enerji depolarken, Instagram hesabından takipçilerini de unutmuyor. Geçtiğimiz gün rotayı Çeşme'ye çeviren Erol, önceki akşam 3 yaşındaki oğlu Ömer'le eşi Ali Özbir'e mutluluk pozu verdi. Esra Erol bu paylaşımına 'ikizim' yazınca olanlar oldu. Küçük Erol'un doğduğu ilk günden bu yana eşi Ali Özbir ile 'bana benziyor' esprileri yapan ikili bir kez daha sosyal medyayı ikiye böldü. Sizce Ömer Erol annesine mi benziyor yoksa babasına mı? İşte Esra Erol'un oğulları İdris Ali ve Ömer Erol...

24.07.2019 10:45 - Son Güncelleme: 24.07.2019 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





