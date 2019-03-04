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Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları...

04.03.2019 21:48 - Son Güncelleme: 04.03.2019 22:01
Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

Esra Erol milyonlarca vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. ATV'deki rekortmen programında kayıpları bulan ve gerçekleri ortaya çıkartan Esra Erol, hayranlarının ilgi odağı oldu. Esra Erol tüm dikkatleri üzerine çekmişken, yaşıyla gündem oldu. Peki güzel sunucu Esra Erol kaç yaşında? İşte Esra Erol ve ünlülerin yaşları...

Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

CANAN ERGÜDER

15 Temmuz 1977

Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

ZAFER ERGİN

30 AĞUSTOS 1942

Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

TARIK MENGÜÇ

17 OCAK 1969

Esra Erol herkesi şoke etti! Öğrenince çok şaşıracaksınız

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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