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Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! 14 yılı devirdiler! Esra Erol düğün fotoğrafını paylaştı: "Gözlerim doluyor..."

Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! Ünlü çift 14 yılı devirdi! Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Esra Erol, 14 yıllık eşi Ali Özbir ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafıyla kutladı. Gelinliğiyle göz kamaştıran Erol, damatlık içindeki Ali Özbir ile birlikte çekilen fotoğrafının altına duygusal bir mesaj ekledi. İşte Esra Erol'un o mesajı ve çiftin aşk yuvası...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:18 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:32
Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! 14 yılı devirdiler! Esra Erol düğün fotoğrafını paylaştı: Gözlerim doluyor... 1

GELİNLİKLİ ESRA EROL'A BAKIN!

Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla... Birlikte 14 yılı devirdiler! Esra Erol'un o paylaşımı sosyal medyada gündem oldu...

Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! 14 yılı devirdiler! Esra Erol düğün fotoğrafını paylaştı: Gözlerim doluyor... 2

ATV ekranlarının sevilen yüzü Esra Erol, sezon finaliyle ekranlara kısa bir mola verdi.

Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! 14 yılı devirdiler! Esra Erol düğün fotoğrafını paylaştı: Gözlerim doluyor... 3

Başarılı kariyeri bir yana Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Esra Erol, özel hayatıyla da yakından takip ediliyor.

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