Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! 14 yılı devirdiler! Esra Erol düğün fotoğrafını paylaştı: "Gözlerim doluyor..."

Esra Erol gelinlikle Ali Özbir ise damatlıkla! Ünlü çift 14 yılı devirdi! Türk televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Esra Erol, 14 yıllık eşi Ali Özbir ile evlilik yıl dönümlerini sosyal medyada paylaştığı düğün fotoğrafıyla kutladı. Gelinliğiyle göz kamaştıran Erol, damatlık içindeki Ali Özbir ile birlikte çekilen fotoğrafının altına duygusal bir mesaj ekledi. İşte Esra Erol'un o mesajı ve çiftin aşk yuvası...