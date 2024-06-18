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Esra Erol evinden paylaştı! Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla maç keyfini böyle çıkardılar! İşte Esra Erol'un ailecek ev halleri...

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, evinden paylaştığı samimi video takipçilerini sevindirdi. Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçiren Esra Erol, bu özel anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Türkiye- Gürcistan maçını izlerken eşi Ali Özbir ve çocuklarını videoya çeken Esra Erol'un paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte Esra Erol'un ailesinin ev halleri...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 22:19 Güncelleme 18 Haziran 2024, 22:39
Esra Erol evinden paylaştı! Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla maç keyfini böyle çıkardılar! İşte Esra Erol’un ailecek ev halleri... 1

Türkiye- Gürcistan maçını izlerken eşi Ali Özbir ve çocuklarını videoya çeken Esra Erol'un paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte Esra Erol'un ailesinin ev halleri...

Esra Erol evinden paylaştı! Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla maç keyfini böyle çıkardılar! İşte Esra Erol’un ailecek ev halleri... 2

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, magazin gündeminin en sık takip ettiği isimler arasında yerini alıyor.

Erol paylaştı! Eşi ve çocukları maç keyfini böyle çıkardılar

Esra Erol evinden paylaştı! Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla maç keyfini böyle çıkardılar! İşte Esra Erol’un ailecek ev halleri... 3

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile hayatını birleştiren Esra Erol, 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali Özbir, 2017 yılında ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

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