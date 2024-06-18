Esra Erol evinden paylaştı! Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla maç keyfini böyle çıkardılar! İşte Esra Erol'un ailecek ev halleri...

Ekranların sevilen yüzü Esra Erol, evinden paylaştığı samimi video takipçilerini sevindirdi. Eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte keyifli anlar geçiren Esra Erol, bu özel anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Türkiye- Gürcistan maçını izlerken eşi Ali Özbir ve çocuklarını videoya çeken Esra Erol'un paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte Esra Erol'un ailesinin ev halleri...