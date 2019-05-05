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Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programını sunan 2 çocuk annesi Esra Erol, geçtiğimiz akşam ailesi ve sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in düzenlediği partiye ünlü çiftler Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Şükran OvalıCaner Erkin, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Funda Arar-Febyo Taşel katıldı. Esra Erol'un kaç yaşına girdiği ise hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un yaşı...

05.05.2019 14:28 - Son Güncelleme: 05.05.2019 14:28
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programını sunan başarılı oyuncu Esra Erol, önceki akşam ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. Eşi Ali Özbir'in düzenlediği partiye ünlü çiftler Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Şükran OvalıCaner Erkin, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Funda Arar-Febyo Taşel katıldı. Peki Esra Erol kaç yaşına girdi? İşte ünlülerin yaşları...

Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

HADİSE

22 Ekim 1985

Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

DEMET ÖZDEMİR

26 ŞUBAT 1992

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