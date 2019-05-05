Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!
Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programını sunan 2 çocuk annesi Esra Erol, geçtiğimiz akşam ailesi ve sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in düzenlediği partiye ünlü çiftler Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Şükran OvalıCaner Erkin, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Funda Arar-Febyo Taşel katıldı. Esra Erol'un kaç yaşına girdiği ise hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un yaşı...
Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programını sunan başarılı oyuncu Esra Erol, önceki akşam ailesi ve dostlarıyla yeni yaşını kutladı. Eşi Ali Özbir'in düzenlediği partiye ünlü çiftler Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Şükran OvalıCaner Erkin, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Funda Arar-Febyo Taşel katıldı. Peki Esra Erol kaç yaşına girdi? İşte ünlülerin yaşları...