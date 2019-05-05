Esra Erol doğum gününü kutladı! Esra Erol kaç yaşındadır? İşte şaşırtan gerçek!

Atv ekranlarında hafta içi her gün Esra Erol'da programını sunan 2 çocuk annesi Esra Erol, geçtiğimiz akşam ailesi ve sevdikleriyle birlikte doğum gününü kutladı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in düzenlediği partiye ünlü çiftler Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Şükran OvalıCaner Erkin, Hatice Şendil-Burak Sağyaşar, Funda Arar-Febyo Taşel katıldı. Esra Erol'un kaç yaşına girdiği ise hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Esra Erol'un yaşı...

05.05.2019 14:28 - Son Güncelleme: 05.05.2019 14:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





