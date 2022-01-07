Esra Erol dişli avukatı Hülya Kuran'ı doğum gününde unutmadı! Hülya Kuran'ın meğer oğlu da atv Esra Erol'daymış kızı da...
Kayıpları buluyor, zor durumda olanlara yardım ediyor, sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor. Esra Erol'un 10 parmağında 10 marifet adeta. Hafta içi her gün atv ekranlarında canlı yayında pek çok insanın derdine derman olan Esra Erol, Müge Anlı'yla beraber Türkiye'nin en çok güvendiği isimlerden biri. Tabi bu yolda yalnız değil. Derin hukuk bilgisiyle Esra Erol'a eşlik eden avukat Hülya Kuran hakkında pek çok detay merak edilen bir isim. Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran'ı doğum gününde unutmadı. Esra Erol'un paylaşımı sonrasında herkes Hülya Kuran hakkındaki detayları merak ediyor.
07.01.2022 09:09
- Son Güncelleme: 07.01.2022 09:11
Hülya Kuran yeni yaşını kutluyor. Başarılı avukatın doğum gününü yıllardır omuza omuza çalıştığı Esra Erol unutmadı.
Başarılı sunucu Esra Erol, kendisinin, eşi Ali Özbir'in ve Hülya Kuran'ın yer aldığı bir fotoğrafı şu sözlerle paylaşarak Kuran'ın doğum gününü kutladı.
Hem her gün ekrana çıkıp hem de böyle bir karakter olunca hakkında her detay merak ediliyor Hülya Kuran'ın. Başarılı avukat hakkında bu gerçekler sizi çok şaşırtacak cinsten...
Esra Erol'un atv'de yayınlanan programında yorumcu olarak yer alan Hülya Kuran ve eşi merak ediliyor. Hülya Kuran yaptığı açıklamalarla verdiği önerilerle programda ilgiyle takip ediliyor.