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Esra Erol bu kez spor salonundan paylaştı! Oğluyla beraber eğlenceli anlarına bakın! Fit haline yorum ve beğeni yağdı...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. En son eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte evde keyifli anlarını paylaşmıştı. Günler sonra Esra Erol'dan yepyeni bir video daha geldi. Bu kez spor salonundan paylaşan Esra Erol, oğluyla beraber eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Esra Erol'un fit haline beğeni ve yorum yağdı. İşte Esra Erol'un spor salonundan yaptığı o paylaşım...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 18:17 Güncelleme 22 Haziran 2024, 18:37
Esra Erol bu kez spor salonundan paylaştı! Oğluyla beraber eğlenceli anlarına bakın! Fit haline yorum ve beğeni yağdı... 1

Bu kez spor salonundan yeni video çeken Esra Erol, oğluyla beraber eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Esra Erol'un fit haline beğeni ve yorum yağdı. İşte Esra Erol'un spor salonundan yaptığı o paylaşım...

Esra Erol bu kez spor salonundan paylaştı! Oğluyla beraber eğlenceli anlarına bakın! Fit haline yorum ve beğeni yağdı... 2

ATV'nin reyting rekorları kıran 'Esra Erol'da' programının sunucusu Esra Erol, magazin gündeminin en sık takip ettiği isimler arasında yerini alıyor.

Esra Erol bu kez spor salonundan paylaştı! Oğluyla beraber eğlenceli anlarına bakın! Fit haline yorum ve beğeni yağdı... 3

2 Temmuz 2010 tarihinde Ali Özbir ile hayatını birleştiren Esra Erol, 23 Temmuz 2011 tarihinde ilk çocukları İdris Ali Özbir, 2017 yılında ise Ömer Erol'u kucağına aldı.

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