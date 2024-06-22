Esra Erol bu kez spor salonundan paylaştı! Oğluyla beraber eğlenceli anlarına bakın! Fit haline yorum ve beğeni yağdı...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. En son eşi Ali Özbir ve çocuklarıyla birlikte evde keyifli anlarını paylaşmıştı. Günler sonra Esra Erol'dan yepyeni bir video daha geldi. Bu kez spor salonundan paylaşan Esra Erol, oğluyla beraber eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Esra Erol'un fit haline beğeni ve yorum yağdı. İşte Esra Erol'un spor salonundan yaptığı o paylaşım...