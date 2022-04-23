Esra Erol bakın aslen nereliymiş! Ali Özbir’in biricik eşi memleketiyle şaşırttı duyan inanamadı! İşte Esra Erol’un memleketi...
ATV ekranında yayınlanan Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün birbirinden ilginç ve çarpıcı konularla izleyici karşısına çıkan başarılı sunucu Esra Erol, Uğur Aslan'ın konuğu oldu. Afara adlı programa katılmasının ardından gündeme gelen güzel sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Onlarca mağdur insanın hayatına dokunan Erol'un özellikle memleketi merak edildi. 12 Mayıs 1982'de İstanbul Eyüp'te dünyaya gelen Erol hakkında en çok "Esra Erol aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucunun memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Esra Erol aslen nereliymiş...
23.04.2022 01:13 - Son Güncelleme: 23.04.2022 01:13
ATV ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, Uğur Aslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Afara programına konuk oldu.
Kendi adını taşıyan Esra Erol'da programıyla onlarca mağdur insanın hayatına dokunan ünlü sunucunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Esra Erol hakkında en çok "Esra Erol aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.