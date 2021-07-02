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Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı… atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu, Instagram hesabında mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına düştüğü romantik notla ise "Maşallah" dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. İşte Esra Erol'un romantik paylaşımı…

02.07.2021 19:04 - Son Güncelleme: 02.07.2021 19:04
Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturan Esra Erol, bu evlilikten İdris Ali ve Ömer Erol adından iki erkek çocuk dünyaya getirdi.

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Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı sunucu, sosyal medya hesabında eşinin doğum gününe özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına "Bilirim ki sen varsın. Bilirsin ki ben varım. Seninle bir ömür nice yıllara. İyi ki doğdun sevgilim" notunu ekledi.

Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Takipçileri Esra Erol'un paylaşımına yaptıkları yorumlarla Ali Özbir'in doğum gününü kutladı.