Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı bakın eşi Ali Özbir’in doğum gününü nasıl kutladı

Esra Erol aşka geldi! Romantik sözleri sosyal medyayı salladı… atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü sunucu, Instagram hesabında mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Ali Özbir'in yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Aile fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Erol, paylaşımının altına düştüğü romantik notla ise "Maşallah" dedirtti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım kısa süre içinde gündem oldu. İşte Esra Erol'un romantik paylaşımı…

02.07.2021 19:04 - Son Güncelleme: 02.07.2021 19:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





