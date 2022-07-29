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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar'dan tek kelimelik yorum...

Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar'dan tek kelimelik yorum...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' (2010-2012) dizisindeki 'Mukaddes' karakteri ile hafızalara kazınana ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Dermancıoğlu, açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Son olarak "Çünkü tüm mal varlığım bitti" itirafıyla gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edildi. Dermancuoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızını görünce ise hayran kaldı. Demet Evgar'ın yaptığı yorum ise dikkat çekti. İşte Esra Dermancıoğlu'nun "saklı kalmasını istedim" dediği güzeller güzeli kızı...

29.07.2022 18:21 - Son Güncelleme: 29.07.2022 18:21
Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar’dan tek kelimelik yorum...

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Dermancıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olmuştu.

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Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar’dan tek kelimelik yorum...

Attığı her adımla adından söz ettiren Dermancıoğlu, son olarak "Çünkü tüm mal varlığım bitti" itirafıyla gündeme geldi.

Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar’dan tek kelimelik yorum...

Daha önce "Tüm mal varlığımı otelde kalarak bitirdim" ifadeleriyle dikkat çeken 53 yaşındaki ünlü oyuncu, Arnavuköy'de kameralara yansıdı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar’dan tek kelimelik yorum...

Muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Dermancıoğlu, "Hala otelde kalmaya devam ediyor musunuz?" sorusuna şöyle karşılık verdi: Artık kalmıyorum. Çünkü tüm mal varlığım bitti"

Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar’dan tek kelimelik yorum...

Bu açıklamasıyla kısa sürede gündem olan Dermancıoğlu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

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