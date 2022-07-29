Esra Dermancıoğlu’nun “saklı kalmasını istedim” dediği kızına bakın! Görenin nutku tutuldu! Demet Evgar'dan tek kelimelik yorum...
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' (2010-2012) dizisindeki 'Mukaddes' karakteri ile hafızalara kazınana ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, son olarak Kaderimin Oyunu ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşulan Dermancıoğlu, açıklamalarıyla da sık sık magazin gündeminde yer edinmişti. Son olarak "Çünkü tüm mal varlığım bitti" itirafıyla gündeme gelen oyuncunun hayatı merak edildi. Dermancuoğlu hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun kızını görünce ise hayran kaldı. Demet Evgar'ın yaptığı yorum ise dikkat çekti. İşte Esra Dermancıoğlu'nun "saklı kalmasını istedim" dediği güzeller güzeli kızı...
29.07.2022 18:21 - Son Güncelleme: 29.07.2022 18:21
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Dermancıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla da sık sık gündem olmuştu.