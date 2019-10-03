Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu'nun kızı...

ATV'deki ikinci yılında da zirvedeki yerini kimseye bırakmayan ve seyirciyi ekrana kilitleyen 'Bir Zamanlar Çukurova'nın kadrosuna katılan Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. 'Bir Zamanlar Çukurova'da Behice Hekimoğlu karakterine hayat verecek Esra Dermancıoğlu, başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan ünlü isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nu görenler şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu şu an 19 yaşında. İşte abla - kardeş gibi görünen anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...

03.10.2019 17:09 - Son Güncelleme: 03.10.2019 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





