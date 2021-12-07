Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü
Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Evde dans ederken çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda ünlü ismin de kayıtsız kalmadığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bakın Esra Dermancıoğlu yeni yaşını nasıl kutladı...
07.12.2021 20:47
- Son Güncelleme: 07.12.2021 21:03
Sosyal medyayı aktif kullanan ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında son yayınladığı videoyla yine çok konuşuldu.
Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.