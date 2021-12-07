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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu. Evde dans ederken çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Çok sayıda ünlü ismin de kayıtsız kalmadığı paylaşım, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bakın Esra Dermancıoğlu yeni yaşını nasıl kutladı...

07.12.2021 20:47 - Son Güncelleme: 07.12.2021 21:03
Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif kullanan ve ilginç paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabında son yayınladığı videoyla yine çok konuşuldu.

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Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabında yeni yaşına özel bir paylaşımda bulundu.

Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Evde dans ederken çektiği bir videoyu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun paylaşımı, kısa sürede gündem oldu.

Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

Ünlü oyuncunun paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek Instagram'a damga vurdu.

Esra Dermancıoğlu yeni yaşını kutlarken kendinden geçti! Yerinden duramayan Esra ilginç dansıyla sosyal medyayı ikiye böldü

ÜNLÜLERDEN YORUM YAĞDI!
Dermancıoğlu'nun doğum günü paylaşımına ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Seda Sayan, Emre Altuğ, Belçim Bilgin gibi isimler paylaşıma yorum yaparak Dermancıoğlu'nun doğum gününü kutladı.

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