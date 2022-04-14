Esra Dermancıoğlu yataktaki çırılçıplak pozuyla şaşkına çevirmişti! O görüntüsü ortaya çıktı fotoğrafı görenler: "Yok artık daha neler"
Esra Dermancıoğlu yataktaki çırılçıplak pozuyla şaşkına çevirmişti! O görüntüsü ortaya çıktı, Esra'nın fotoğrafını görenler gözlerine inanamadı, "Yok artık daha neler" , "Hiç benzemiyor" yorumları havada uçuştu. Ünlü oyuncu geçtiğimiz ay 'Ben niye yaşlanmıyorum' notunu yazdığı paylaşımları ile gündeme bomba gibi düşmüştü. 53 yaşındaki Esra Dermancıoğlu bu kez de yıllar önceki hali ile sosyal medyada gündem oldu.
"YOK ARTIK DAHA NELER"
Esra Dermancıoğlu yataktaki çırılçıplak pozuyla şaşkına çevirmişti! O görüntüsü ortaya çıktı fotoğrafı görenler, "Yok artık daha neler" dedi.
"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi ile yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz ay Esra Dermancıoğlu Instagram'dan, "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil:)" notuyla paylaştığı karelerle dikkat çekmişti.
Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmadı.
Ünlü oyuncu son olarak gençlik hali ile gündeme geldi. Esra Dermancıoğlu'nun gençliğini görenler tanıyamadı.