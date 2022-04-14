Esra Dermancıoğlu yataktaki çırılçıplak pozuyla şaşkına çevirmişti! O görüntüsü ortaya çıktı fotoğrafı görenler: "Yok artık daha neler"

"Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisi ile yıldızı parlayan Esra Dermancıoğlu, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz ay Esra Dermancıoğlu Instagram'dan, "Çok eski dostum @bigeyalin tam da beni anlattı o güzel kadrajından, yeteneklim benim. Ya bi de …. Ben niye yaşlanmıyorum? Doğum günüm diil:)" notuyla paylaştığı karelerle dikkat çekmişti.