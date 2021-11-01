Esra Dermancıoğlu sonunda çıldırdı soyunarak yanıtını verdi! Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si küplere binince göbeği açtı
Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisine gelen 'Zayıflamalısın' yönündeki yorumlara esprili bir şekilde cevap verdi. Esra Dermancıoğlu göbeğini açarak yorumlara isyan etti.
'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizide hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Esra Dermancıoğlu kendisine gelen 'Zayıflamalısın' yönündeki yorumlara esprili bir şekilde cevap verdi.
Son olarak 'Bir Zamanlar Çukurova'da Behice karakterine hayat veren oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.
Yaz aylarında bol bol tatil yapan ve eğlenceli anlarını sosyal medya sayfasından paylaşan Esra Dermancıoğlu, yakın çevresinden ve takipçilerinden gelen 'Biraz zayıflamalısın' tavsiyelerine kendi tarzıyla cevap verdi.
Mini eteği ve topuklu ayakkabısıyla bir fotoğraf paylaşan Esra Dermancıoğlu şu ifadeleri kullandı, "Tatloşlar ya ben zayıflamazsam ne olur ya? Ayıp etmiş olmazsam bu şekil devam etmek istiyorum…