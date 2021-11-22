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Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: 'Köküne kadar...'

Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Samimi açıklamaları ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, cinsellik hakkında kendisine yöneltilen o soruya verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisini aldatan eşi ve kızı Refia'nın karesini paylaşan Dermancıoğlu, 'Bu kızı biz yaptık' notuyla günlerce konuşulmuştu...

22.11.2021 16:58 - Son Güncelleme: 22.11.2021 16:58
Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: ’Köküne kadar...’

"KÖKÜNE KADAR HETEROYUM"

Kendisini aldatan eşi ve kızıyla ilgili paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken Esra Dermancıoğlu, kendisine yöneltilen cinsellik sorusuna verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü.

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Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: ’Köküne kadar...’

Bir YouTube programına konuk olan oyuncu Esra Dermancıoğlu, sorulara net yanıtlar verdi.

Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: ’Köküne kadar...’

Esra Dermancıoğlu "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."

Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: ’Köküne kadar...’

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizide hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımıyla günlerce konuşulmuştu.

Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: ’Köküne kadar...’

Rol aldığı ilk dizi ile şöhreti yakalayan 52 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı, "Bu güzeli biz yaptık" notunu düştüğü fotoğraflar ile dikkat çekti.

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