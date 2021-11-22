Esra Dermancıoğlu kendisini aldatan eşi ve kızını paylaşmıştı! Cinsellik sorusuna bakın ne dedi: 'Köküne kadar...'
Instagram paylaşımları ile sık sık gündeme gelen oyuncu Esra Dermancıoğlu katıldığı bir YouTube programında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Samimi açıklamaları ile dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, cinsellik hakkında kendisine yöneltilen o soruya verdiği yanıtla gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kendisini aldatan eşi ve kızı Refia'nın karesini paylaşan Dermancıoğlu, 'Bu kızı biz yaptık' notuyla günlerce konuşulmuştu...
22.11.2021 16:58
- Son Güncelleme: 22.11.2021 16:58
Esra Dermancıoğlu "Cinsel yönelimini sorguladığın dönem oldu mu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Heteroyum ben. Çok seviyorum. Lisede böyle konuşurduk çok, sorgulamama bile gerek kalmadı. Erkek doğasını çok seviyorum bir de fiziksel olarak çok güzel buluyorum. Köküne kadar heteroyum."