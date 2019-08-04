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Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı Esra Dermancıoğlu'nun kızı...

Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler şaşırdı. Kırgın Çiçekler'de Zehra karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, başarılı oyunculuğu ile ekranların aranan ünlü isimlerinden. Canlandırdığı karakterlerle adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu. Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia Dermancıoğlu'nu görenler şaşırdı. Esra Dermancıoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı Refia Dermancıoğlu şu an 19 yaşında. İşte abla - kardeş gibi görünene anne - kızın çok konuşulan görüntüsü ve ünlü isimlerin çocukları...

04.08.2019 17:42 - Son Güncelleme: 04.08.2019 17:43
Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı ile kızının olay görüntüsü

Başarılı oyunculuğu ile adından sıkça söz ettiren Esra Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu'yu görenler şaşırdı. Atv ekranlarının unutulmaz dizisi Kırgın Çiçekler'de Zehra karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu ile kızı adeta abla - kardeş gibi görünüyor. İşte ünlü isimlerin merak edilen çocukları...

Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı ile kızının olay görüntüsü

NECATİ ŞAŞMAZ İLE OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı ile kızının olay görüntüsü
Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı ile kızının olay görüntüsü
Esra Dermancıoğlu ile kızı Refia'yı görenler hayrete düştü! İşte Kırgın Çiçekler'in Zehra'sı ile kızının olay görüntüsü
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