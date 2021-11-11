Esra Dermancıoğlu 'bu kızı biz yaptık' dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia'yı paylaştı! Makarna teklif etmişti
Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisini aldattığı için boşandığını açıkladığı eski eşi ve bu evlilikten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızları Refia'nın fotoğrafını yayınladı.
11.11.2021 09:12
- Son Güncelleme: 11.11.2021 09:15
Fotoğraftaki kişi, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' karakteri ile tanınan Esra Dermancıoğlu.
"SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?"
Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programında, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı: