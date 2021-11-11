Vav TV İzle
Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu 'bu kızı biz yaptık' dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia'yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

Esra Dermancıoğlu 'bu kızı biz yaptık' dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia'yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisini aldattığı için boşandığını açıkladığı eski eşi ve bu evlilikten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızları Refia'nın fotoğrafını yayınladı.

11.11.2021 09:12 - Son Güncelleme: 11.11.2021 09:15
Esra Dermancıoğlu ’bu kızı biz yaptık’ dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia’yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizide hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Dermancıoğlu ’bu kızı biz yaptık’ dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia’yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

Rol aldığı ilk dizi ile şöhreti yakalayan 52 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı, "Bu güzeli biz yaptık" notunu düştüğü fotoğraflar ile dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu ’bu kızı biz yaptık’ dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia’yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

İŞTE O PAYLAŞIM

Esra Dermancıoğlu ’bu kızı biz yaptık’ dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia’yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

Fotoğraftaki kişi, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' karakteri ile tanınan Esra Dermancıoğlu.

Esra Dermancıoğlu ’bu kızı biz yaptık’ dedi kendisini aldatan eşi ve kızı Refia’yı paylaştı! Makarna teklif etmişti

"SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?"
Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programında, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı:

SON DAKİKA