Esra Dermancıoğlu 'bu güzel kızı biz yaptık' dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım
Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisini aldattığı için boşandığını açıkladığı eski eşi ve bu evlilikten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızları Refia'nın fotoğrafını yayınladı.
10.11.2021 15:31
- Son Güncelleme: 10.11.2021 15:32
Fotoğraftaki kişi, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' karakteri ile tanınan Esra Dermancıoğlu.
"SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?"
Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programında, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı: