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Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu 'bu güzel kızı biz yaptık' dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

Esra Dermancıoğlu 'bu güzel kızı biz yaptık' dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

Atv'nin reyting rekortmeni dizisinde canlandırdığı Behice karakteri ile milyonları ekran başına kilitleyen oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Sosyal medyadan her yaptığıyla olay yaratan Esra Dermancıoğlu son olarak, kendisini aldattığı için boşandığını açıkladığı eski eşi ve bu evlilikten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızları Refia'nın fotoğrafını yayınladı.

10.11.2021 15:31 - Son Güncelleme: 10.11.2021 15:32
Esra Dermancıoğlu ’bu güzel kızı biz yaptık’ dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' isimli dizide hayat verdiği 'Mukaddes' rolüyle milyonlarca kişi tarafından tanınan Esra Dermancıoğlu, sosyal medya sayfasından yaptığı son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Dermancıoğlu ’bu güzel kızı biz yaptık’ dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

Rol aldığı ilk dizi ile şöhreti yakalayan 52 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında paylaştığı, "Bu güzeli biz yaptık" notunu düştüğü fotoğraflar ile dikkat çekti.

Esra Dermancıoğlu ’bu güzel kızı biz yaptık’ dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

İŞTE O PAYLAŞIM

Esra Dermancıoğlu ’bu güzel kızı biz yaptık’ dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

Fotoğraftaki kişi, 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de ekranlara gelen "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde hayat verdiği 'Mukaddes' karakteri ile tanınan Esra Dermancıoğlu.

Esra Dermancıoğlu ’bu güzel kızı biz yaptık’ dedi hem kızını hem de sır gibi sakladığı eski eşini paylaştı! O paylaşım

"SEN BENİ ALDATIYOR MUSUN?"
Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalında yayınlanan 'Gör Beni' programında, eski eşinden ihanet nedeniyle ayrıldığını anlatmıştı:

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