Esra Dermancıoğlu bildiğiniz gibi 'insanları çıplak hayal ederim bir de tuvalette' Yatak paylaşımıyla olay yaratan Esra bu kez...
Esra Dermancıoğlu yine olay yaratan açıklamalarla gündemde. Geçtiğimiz mart ayında yatağın üstünde çırılçıplak poz veren ve yazdığı notla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Dermancıoğlu kendisine yöneltilen sorulara yine kendi üslubunda yanıt verirken açıklamaları olay oldu. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Esra Dermancıoğlu'nun, 'çıplaklık' konusu ile ilgili yaptığı bir itiraf ise şoke etti.
19.05.2022 10:02 - Son Güncelleme: 19.05.2022 10:02
Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Zahide karakterini canlandıran ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programının yeni bölüm konuğu oldu. Dermancıoğlu, kendisine sorulan sorulara samimi cevaplar verirken, 'çıplaklık' konusu ile ilgili yaptığı bir itiraf ise şoke etti.
Esra Dermancıoğlu'nun Instagram paylaşımını gören oyuncu ve şarkıcı arkadaşları da ünlü ismi yorumsuz bırakmamıştı. Emre Altuğ ise, "İyi ki doğdunuz Esracım. Mutlu sağlıklı bir yaş diliyorum" yorumuyla dikkat çekmişti.