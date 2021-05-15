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Esra Ceyhan’ın kızına bakın! Ünlü sunucu paylaştı sosyal medya yıkıldı annesinin boyuna yetişti

Esra Ceyhan'ın kızına bakın! Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan, sosyal medya hesabında kızıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Ceyhan'ın kızını görenler şaştı kaldı. 15 yaşındaki kızıyla objektif karşısına geçen Esra Ceyhan'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş" yorumları yapıldı. Yorumlara kayıtsız kalmayan sunucu ise "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" şeklinde karşılık verdi. İşte Esra Ceyhan'ın kızıyla yaptığı o paylaşım…

15.05.2021 21:07 - Son Güncelleme: 15.05.2021 21:07
Esra Ceyhan’ın kızına bakın! Ünlü sunucu paylaştı sosyal medya yıkıldı annesinin boyuna yetişti

Bir döneme damga vuran Esra Ceyhan, sosyal medya hesabında kızıyla verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü sunucunun paylaşımı, kısa sürede yoğun ilgi görürken Ceyhan'ın kızı dikkat çekti.

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Esra Ceyhan’ın kızına bakın! Ünlü sunucu paylaştı sosyal medya yıkıldı annesinin boyuna yetişti

Esra Ceyhan, "Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş" şeklinde yorum yapan takipçilerine "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" cevabını verdi. İşte başta Esra Ceyhan olmak üzere ünlü isimlerin çocukları…

Esra Ceyhan’ın kızına bakın! Ünlü sunucu paylaştı sosyal medya yıkıldı annesinin boyuna yetişti

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