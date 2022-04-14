Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! 16 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu görenler: "Gözler aynı annesi"
Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! 16 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu Ayşe... Bir döneme damga vuran ünlü sunucu Esra Ceyhan, Instagram hesabından kızının doğum günü fotoğraflarını paylaştı." Karnımdan, kucağıma, yamacımdan, yanıma evlat böyle bir şey; Allah; hayat yolunda evlatlarımızla omuz omuza yürümeyi nasip etsin, bana da, tüm anne-babalara da..." diyen Esra Ceyhan'ın paylaşımında Ayşe'yi görenler, "Maşallah ne güzel bir genç kız olmuş" ,"Gözler aynı annesi" şeklinde yorumlar yaptı.
"GÖZLER AYNI ANNESİ"
Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! 16 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu görenler, "Gözler aynı annesi" diyor...
Ünlü sunucu Esra Ceyhan uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyada da hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Esra Ceyhan, 1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenmiş, 2009 yılında boşanmıştı. Çiftin kızları Ayşe 16. yaş gününü kutladı. Ceyhan, kutlama fotoğrafını "Ayşe'm" notuyla Instagram'da paylaştı.
İşte "Canım yavrum Ayşe'min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Esra Ceyhan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...