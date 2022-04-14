Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Ayşe'ye bakın! 16 yaşında güzel mi güzel bir genç kız oldu görenler: "Gözler aynı annesi"

İşte "Canım yavrum Ayşe'min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum" diyen Esra Ceyhan başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...