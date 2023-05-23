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Haberler Magazin Esra Bilgiç'in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti "Böyle bir şey olamaz abi ya!" Süper minisi ve dekoltesiyle...

Esra Bilgiç'in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti "Böyle bir şey olamaz abi ya!" Süper minisi ve dekoltesiyle...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Cannes Film Festivali'ne katılan isimler arasındaydı. Cannes'dan paylaşımlar yapan Esra Bilgiç'in son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

23.05.2023 10:05 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:05
Esra Bilgiç’in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti Böyle bir şey olamaz abi ya! Süper minisi ve dekoltesiyle...

Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Esra Bilgiç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Esra Bilgiç’in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti Böyle bir şey olamaz abi ya! Süper minisi ve dekoltesiyle...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.

Esra Bilgiç’in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti Böyle bir şey olamaz abi ya! Süper minisi ve dekoltesiyle...

Pakistan'da büyük hayran kitlesi olan ve oradaki reklam filmlerinde oynayarak gelirini artıran Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.

Esra Bilgiç’in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti Böyle bir şey olamaz abi ya! Süper minisi ve dekoltesiyle...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan pozlar, kısa sürede binlerce yorum aldı.

Esra Bilgiç’in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti Böyle bir şey olamaz abi ya! Süper minisi ve dekoltesiyle...

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