Esra Bilgiç'in süzüm süzüm süzüldüğü minili pozları buton çökertti "Böyle bir şey olamaz abi ya!" Süper minisi ve dekoltesiyle...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Cannes Film Festivali'ne katılan isimler arasındaydı. Cannes'dan paylaşımlar yapan Esra Bilgiç'in son paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...
23.05.2023 10:05 - Son Güncelleme: 23.05.2023 10:05
Hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken Esra Bilgiç, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozlarla dikkat çekti.
Pakistan'da büyük hayran kitlesi olan ve oradaki reklam filmlerinde oynayarak gelirini artıran Esra Bilgiç, Cannes Film Festivali'ne katıldı.