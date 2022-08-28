Esra Bilgiç'in o kareleri olay! Güzelliği ile sosyal medyayı sallıyordu bu kez ikiye böldü ortalık karıştı: 'Estetik var mı yok mu?'
Esra Bilgiç'in o kareleri olay! Güzelliği ile sosyal medyayı sallıyordu bu kez ikiye böldü, ortalık karıştı. Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç Instagram'da gündem oldu. Eski halleri paylaşılan ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiği var mı yok mu tartışması başladı. İşte Esra Bilgiç'in eski hali ve geçtiğimiz yıllarda yaptığı estetik açıklaması...
28.08.2022 11:46 - Son Güncelleme: 28.08.2022 11:46
'ESTETİK VAR MI YOK MU?'
Esra Bilgiç'in o kareleri olay! Güzelliği ile sosyal medyayı sallıyordu bu kez ikiye böldü, ortalık karıştı.
ESRA BİLGİÇ KİMDİR?
14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.
Yaz tatilinde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallayan Esra Bilgiç'in estetik harikası olduğu iddia edildi.