Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...
Esra Bilgiç'den kumsal pozu! Ramo ile Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda denize karşı sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güneşlendiği anları yayınlayan Bilgiç'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları...
05.05.2022 01:45 - Son Güncelleme: 05.05.2022 01:45
Ramo ile Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.
Takipçileri Esra Bilgiç için "Yaz gülü", "Manzaralar seni seyretsin", "Harikasın" yorumlarında bulundu.