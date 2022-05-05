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Haberler Magazin Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç'den kumsal pozu! Ramo ile Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ve son olarak Kanunsuz Topraklar'da rol alan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, kumsalda denize karşı sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güneşlendiği anları yayınlayan Bilgiç'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyaya damga vuran kumsal pozları...

05.05.2022 01:45 - Son Güncelleme: 05.05.2022 01:45
Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ramo ile Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirmişti.

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Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı dikkat çeken pozlarına yenilerini ekledi.

Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Bilgiç, kumsalda denize karşı sere serpe uzanarak verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Güneşlendiği anları yayınlayan Bilgiç'in paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce yorum ve beğeni aldı.

Esra Bilgiç’den kumsal pozu! Denize karşı sere serpe uzandı sosyal medya onu konuştu! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Takipçileri Esra Bilgiç için "Yaz gülü", "Manzaralar seni seyretsin", "Harikasın" yorumlarında bulundu.

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