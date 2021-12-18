Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti
Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Bilgiç, yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyada gündem olan o pozu...
18.12.2021 01:10
- Son Güncelleme: 18.12.2021 01:10
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Esra Bilgiç, 6,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.