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Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yayınladığı son pozla gündem oldu. Bir derginin yeni sayısı için objektif karşısına geçen Bilgiç, yatakta verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyada gündem olan o pozu...

18.12.2021 01:10 - Son Güncelleme: 18.12.2021 01:10
Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Esra Bilgiç, 6,4 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında yine çok konuşulan bir paylaşıma imza attı.

Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçen Bilgiç, yatakta verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlandı.

Esra Bilgiç yatak pozuyla gündemde! Sere serpe uzandı gören dönüp bir daha baktı! Ünlü oyuncu ortalığı yıktı geçti

Yatakta sere serpe uzanarak poz veren oyuncu, güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi.

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