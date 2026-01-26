PODCAST CANLI YAYIN

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'dan aşk pozu! İsviçre'de romantizm doruklarda

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı'nın İsviçre tatilinden paylaştığı aşk pozları sosyal medyada gündem oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dönemin en beğenilen çiftleri arasında gösterilen Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı, kış tatili için bu kez rotayı İsviçre'ye çevirdi.

Daha önce İtalya tatiliyle gündeme gelen ikili, Saint Moritz'te karlar arasında romantik anlar yaşadı.

Esra Bilgiç, sevgilisi Faruk Sabancı ile çıktığı tatilden kareleri sosyal medya hesabından çoklu fotoğraf formatında paylaştı.

Bembeyaz karların önünde verdiği pozlarla hayranlarından tam not alan güzel oyuncunun paylaşımındaki bir kare ise özellikle dikkat çekti.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın yüz yüze, oldukça yakın kadrajdan çekilen aşk pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ve DJ sevgilisi Faruk Sabancı çiftinin ilişkisi doludizgin devam ediyor.

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın romantik karelerine yorum ve beğeni yağdı.

