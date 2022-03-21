Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: "Çamaşır reklamında..."
Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra, tepkilerin odağında kaldı, sosyal medya kullanıcılarından ünlü oyuncuya yorum yağdı. Oyucu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model oldu. Kısa süre içinde yorum yağmuruna tutulan Esra Bilgiç'i görenler, sütyenin üstüne giydiği ceketle, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yaptı.
21.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:20
"ÇAMAŞIR REKLAMINDA..."
Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra'ya sosyal medyada yorum yağdı. Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.