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Haberler Magazin Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: "Çamaşır reklamında..."

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: "Çamaşır reklamında..."

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra, tepkilerin odağında kaldı, sosyal medya kullanıcılarından ünlü oyuncuya yorum yağdı. Oyucu Esra Bilgiç, dünyaca ünlü Victoria's Secret markasının reklam çekiminde model oldu. Kısa süre içinde yorum yağmuruna tutulan Esra Bilgiç'i görenler, sütyenin üstüne giydiği ceketle, "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" yorumları yaptı.

21.03.2022 09:16 - Son Güncelleme: 21.03.2022 09:20
Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: Çamaşır reklamında...

"ÇAMAŞIR REKLAMINDA..."

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra'ya sosyal medyada yorum yağdı. Esra Bilgiç'in sütyenin üzerine ceket giymesi bazı takipçilerinin gözünden de kaçmadı.

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Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: Çamaşır reklamında...

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: Çamaşır reklamında...

Esra Bilgiç'e gelen yorumların çoğu kombini üzerineydi. Markanın geri planda kaldığı pozlarda Bilgiç'i görenler "Bu ceket reklamı mı?", "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?" diye sordu.

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: Çamaşır reklamında...

Oyunculuğu kadar güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Esra Bilgiç'in boyu 1.78. Peki Esra Bilgiç kaç yaşında? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...

Esra Bilgiç reklam kombiniyle olay oldu! İç çamaşırı reklamında oynayan Esra tepki çekti: Çamaşır reklamında...

Esra Dermancıoğlu - 7 Aralık 1968

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