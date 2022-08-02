Esra Bilgiç pembe bikinisiyle havuzda! Öyle pozlar verdi ki gören yorumsuz kalamadı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde sergilediği performanslarla çok konuşulan Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Ünlü futbolcu Gökhan Töre'den 2019 yılında boşanan Bilgiç'in adı, son olarak sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş ile anılmıştı. Attığı her adımla dikkat çeken ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Pembe bikinisi ile kamera karşısına geçen Bilgiç, havuzda verdiği pozları Instagram'da yayınladı. Ünlü oyuncunun pozlarına adeta yorum yağdı. İşte Esra Bilgiç'in o pozları...
02.08.2022 19:12 - Son Güncelleme: 02.08.2022 19:12
Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle adını geniş kitlelere duyuran Esra Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.
Bir dergi çekimi için poz veren Esra Bilgiç, bu karelerden bazılarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi.