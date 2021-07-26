Esra Bilgiç mayosu ile sere serpe uzandı kumsal pozunu verdi! Diriliş Ertuğrul ve Ramo ile parlayan oyuncu ortalığı kasıp kavurdu
Esra Bilgiç mayosu ile sere serpe uzandı kumsal pozunu verdi! Diriliş Ertuğrul dizisinde Halime Hatun'u canlandıran ve son olarak Ramo'da Sibel karakteri ile izleyici karşısına çıkan Esra Bilgiç, yeni projesi öncesi sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabında ara ara yaptığı iddialı paylaşımlarla adından söz ettiren Bilgiç, kumsalda verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı. Beyaz mayosu ile deniz kıyısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Esra Bilgiç'in binlerce beğeni alan kumsal pozu...
26.07.2021 18:43
- Son Güncelleme: 26.07.2021 19:10
Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran Esra Bilgiç, son olarak başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo'da boy göstermişti.
Şimdilerde Kanunsuz Topraklar dizisi ile ekranlara dönemeye hazırlanan Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.