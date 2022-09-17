Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...
İlk oyunculuk deneyimini 'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle yaşayan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Esra Bilgiç, Ramo'da sergilediği performansla da beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Deniz kenarında güneşlenirken verdiği bir pozu yayınlayan Esra Bilgiç, kısa sürede gündem olurken paylaşım binlerce yorum aldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
17.09.2022 01:06 - Son Güncelleme: 17.09.2022 01:06
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, ilk oyunculuk deneyimini Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.