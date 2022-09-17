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Haberler Magazin Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

İlk oyunculuk deneyimini 'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle yaşayan ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyuran Esra Bilgiç, Ramo'da sergilediği performansla da beğeni toplamıştı. Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Deniz kenarında güneşlenirken verdiği bir pozu yayınlayan Esra Bilgiç, kısa sürede gündem olurken paylaşım binlerce yorum aldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr
17.09.2022 01:06 - Son Güncelleme: 17.09.2022 01:06
Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, ilk oyunculuk deneyimini Diriliş Ertuğrul dizisinde yaşamış ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ramo, Bir Umut Yeter, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarda da rol alan oyuncu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu.

Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Bilgiç, deniz kenarında güneşlenirken verdiği bir pozu Instagram sayfasında yayınladı.

Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

Esra Bilgiç hem yandı hem yaktı! Deniz kenarında güneşlendiği anları paylaşıp ortalığı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Takipçilerinin iltifat yağmuruna tuttuğu Bilgiç, sosyal medyayı adeta salladı.

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