Esra Bilgiç havuz başı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! “Siyah kuğu” Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldız...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Havuz başında verdiği pozları yayınlayan Bilgiç'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyuncuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından sık sık söz ettirdi.
Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Bilgiç, havuz başında verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.