Esra Bilgiç havuz başı pozlarıyla sosyal medyaya damga vurdu! “Siyah kuğu” Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldız...

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Havuz başında verdiği pozları yayınlayan Bilgiç'in paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan o pozları...