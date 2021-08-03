Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu
Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Doğal güzel sanılırken estetik harikası olduğu ortaya çıkan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bilgiç'in estetik yaptırdığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise 'Sen de mi Esra?', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu. İşte ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...
03.08.2021 18:30
- Son Güncelleme: 03.08.2021 19:02
Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyuncuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.