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Haberler Magazin Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Doğal güzel sanılırken estetik harikası olduğu ortaya çıkan oyuncu, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Bilgiç'in estetik yaptırdığını öğrenen sosyal medya kullanıcıları ise 'Sen de mi Esra?', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Bambaşka biri olmuş' yorumlarında bulundu. İşte ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...

03.08.2021 18:30 - Son Güncelleme: 03.08.2021 19:02
Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizileri ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç, oyuncuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Ancak ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınlanan estetiksiz hali hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Doğal güzel sanılan Bilgiç'in estetik yaptırdığını öğrenen hayranları, şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncu için 'Sen de mi Esra?', 'Doğal güzel sanıyordum', 'Bambaşka biri olmuş' yorumları yapıldı.

Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere ünlü isimlerin estetikle gelen değişimi...

Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı ‘Sen de mi Esra?’ dedirtti akılalmaz değişimi olay oldu

Rojda Demirer