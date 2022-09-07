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Haberler Magazin Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir dergi çekimi için iddialı pozlar verdi. O karelerden bazılarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Bilgiç, dantelli jartiyeri ile sere serpe uzanarak verdiği pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken alev emojili yorumlar havada uçuştu. İşte Esra Bilgiç'in çok konuşulan o pozu...

07.09.2022 01:11 - Son Güncelleme: 07.09.2022 01:11
Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

İlk oyunculuk deneyimini 'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle yaşayan Esra Bilgiç, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo'yla da büyük beğeni topladı.

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Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Bilgiç, şimdi ise bir dergi için verdiği pozlarla ilgi odağı oldu.

Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran oyuncu, bir dergi çekimi için iddialı pozlar verdi ve o karelerden bazılarını sosyal medya hesabında yayınladı.

Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...

Birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanan karelerde Bilgiç'in dantelli jartiyeri ile sere serpe uzanarak verdiği poz dikkat çekti.

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