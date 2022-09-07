Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Paylaşımı ağızları açık bıraktı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızıydı...
Esra Bilgiç dantelli jartiyeriyle sere serpe uzandı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, bir dergi çekimi için iddialı pozlar verdi. O karelerden bazılarını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmeyen Bilgiç, dantelli jartiyeri ile sere serpe uzanarak verdiği pozla dikkat çekti. Ünlü oyuncunun pozu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken alev emojili yorumlar havada uçuştu. İşte Esra Bilgiç'in çok konuşulan o pozu...
07.09.2022 01:11 - Son Güncelleme: 07.09.2022 01:11
İlk oyunculuk deneyimini 'Diriliş: Ertuğrul' dizisiyle yaşayan Esra Bilgiç, başrolünü Murat Yıldırım ile paylaştığı Ramo'yla da büyük beğeni topladı.