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Haberler Magazin Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Banyodan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, küvette verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşıma binlerce yorum gelirken Bilgiç kısa sürede en çok konuşulan isimlerden oldu. İşte Esra Bilgiç'in sosyal medyayı sallayan banyo pozları...

10.05.2022 20:56 - Son Güncelleme: 10.05.2022 20:56
Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

2014'te ilk projesi olan "Diriliş Ertuğrul" ile oyunculuğa ilk profesyonel adımını atan Esra Bilgiç, başrolünü Murat Yıldırım ile üstlendiği Ramo'yla da büyük beğeni topladı.

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Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Son olarak Kanusuz Topraklar'da Gülfem karakterini canlandıran Bilgiç, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenilerini ekledi.

Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Banyodan paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, küvette verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Esra Bilgiç banyodan paylaştı! Frikik veren Esra‘ya bakın sosyal medyayı salladı! Ramo ve Diriliş Ertuğrul’un yıldızı...

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı.

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