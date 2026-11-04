Sarıkaya'nın çok güzel bir kadın olduğunu ancak o sahnede sümüklerinin aktığını hatırlatan oyuncu, "Bu hatta o dönem olay olmuştu. Bu kadar güzel kadının sümüğü akar mı? Akar. Eğer oyuncuysan, sahne ne gerektiriyorsa onu yaparsın ve nasıl göründüğün umurunda olmaz." ifadelerini kullandı.