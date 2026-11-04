Serenay Sarıkaya'nın o sahnesini örnek gösterdi: Esra Akkaya'dan çarpıcı oyunculuk itirafı
Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Esra Akkaya, ekran ve sahnelerdeki güzellik tabuları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rol yaparken dış görünüş kaygısı taşımanın oyunculuğa ve karakterin inandırıcılığına zarar verdiğini vurgulayan Akkaya, mesleğin gerektirdiği durumlarda estetik kaygılardan tamamen sıyrılmanın önemine dikkat çekti.
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