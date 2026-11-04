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Serenay Sarıkaya'nın o sahnesini örnek gösterdi: Esra Akkaya'dan çarpıcı oyunculuk itirafı

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalarda yer edinen ünlü oyuncu Esra Akkaya, ekran ve sahnelerdeki güzellik tabuları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rol yaparken dış görünüş kaygısı taşımanın oyunculuğa ve karakterin inandırıcılığına zarar verdiğini vurgulayan Akkaya, mesleğin gerektirdiği durumlarda estetik kaygılardan tamamen sıyrılmanın önemine dikkat çekti.

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Esra Akkaya: Oyunculukta Dış Görünüşe Takılı Kalmayın

Yıllardır sinema ve televizyon dünyasında tartışma konusu olan "Oyuncu sahnede güzel görünmeli mi?" sorusu, ünlü oyuncu Esra Akkaya'nın samimi itiraflarıyla yeniden gündeme geldi. Akkaya, oyuncunun kendi hayatında bakımlı olmasının güzel olduğunu ancak rol yaparken dış görünüşe takılı kalmanın oyunculuğa zarar verdiğini savundu.

Mahallenin Muhtarları’nın Şirin’i Oyunculuğun Dinamiklerini Anlattı

Geçmişte Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle tanınan Esra Akkaya, oyunculuk mesleğinin dinamikleri hakkında samimi değerlendirmeler yaptı.

Esra Akkaya: Karakter Her Sahnede Güzel Olmak Zorunda Değil

Bir oyuncunun kendini iyi tutmasının ve bakımlı olmasının güzel bir şey olduğunu dile getiren Akkaya, canlandırılan karakterin her sahnede güzel görünmek zorunda olmadığını vurguladı.

Esra Akkaya: Güzel Görünme Çabası Performansı Zedeliyor

"KARAKTERİN GERÇEKLİĞİNİ ENGELLİYOR"

Esra Akkaya, oyuncuların rolde güzel görünme çabasının performansı olumsuz etkilediğini belirterek, "Ama canlandırdığın karakter güzel görünmeli mi? Yani her karakterde oyuncu kendini güzel görmek zorunda mı? Hiç değil. Çünkü öyle olduğun zaman karaktere hizmet etmiyorsun." dedi.

Esra Akkaya: Kendini Dışarıdan Seyretmek Karakteri Engelliyor

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, Akkaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Hatta oyununu oynamak yerine kendini dışarıdan seyrediyorsun. Bu da o karakterin gerçekliğini engelliyor."

Esra Akkaya’dan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ Örneği

SERENAY SARIKAYA VE KIVANÇ TATLITUĞ ÖRNEĞİ

Açıklamalarında meslektaşlarını da örnek gösteren Akkaya, Serenay Sarıkaya'nın bir dizideki ağlama sahnesine değindi.

Serenay Sarıkaya’nın Ağlama Sahnesi Hakkında Şaşırtan Yorum

Sarıkaya'nın çok güzel bir kadın olduğunu ancak o sahnede sümüklerinin aktığını hatırlatan oyuncu, "Bu hatta o dönem olay olmuştu. Bu kadar güzel kadının sümüğü akar mı? Akar. Eğer oyuncuysan, sahne ne gerektiriyorsa onu yaparsın ve nasıl göründüğün umurunda olmaz." ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Yakışıklılık Kaygısı Yok

Aynı yaklaşımı Kıvanç Tatlıtuğ için de dile getiren Akkaya, ünlü oyuncunun kendini bozabildiğini ve zerre kadar yakışıklılık kaygısı duymadığını belirtti.

Esra Akkaya: Gerçek Oyunculuk Güzellikten Vazgeçebilmek

GERÇEK OYUNCU OLMANIN ŞARTI

Açıklamalarının devamında mesleğin görünmeyen yüzüne dikkat çeken Esra Akkaya, "Gerektiğinde güzelliğinden vazgeçebilmek, gerekiyorsa çirkin olabilmek oyuncuyu oyuncu yapan şeylerden biri" sözleriyle oyunculukta estetik kaygısının yer almaması gerektiğini savundu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

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