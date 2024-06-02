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Esra Akkaya oğlanı büyüttü! Mezuniyetinden paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı...

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Can Alex'in mezuniyet töreninden paylaşım yapan Akkaya'nın anne-oğul pozu büyük ilgi gördü. Son haliyle dikkat çeken Can Alex için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı. İşte Esra Akkaya'nın biricik oğlunun son hali...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 12:47 Güncelleme 02 Haziran 2024, 12:56
Esra Akkaya oğlanı büyüttü! Mezuniyetinden paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı... 1

Uzun bir süre Londra'da yaşayan ve coronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönen 53 yaşındaki Esra Akkaya Mahallenin Muhtarları dizisindeki Şirin karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Esra Akkaya oğlanı büyüttü! Mezuniyetinden paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı... 2

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Akkaya Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Esra Akkaya oğlanı büyüttü! Mezuniyetinden paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı... 3

Ünlü oyuncu, oğlu Can Alex ile sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

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