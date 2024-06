Esra Akkaya oğlanı büyüttü! Mezuniyetinden paylaştı! “Koca delikanlı olmuş” Etiyopyalı Can ile evlat sevgisini tatmıştı...

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı Şirin karakteriyle hafızalara kazınan Esra Akkaya, Etiyopya'dan evlat edindiği oğlu Can Alex ile sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Can Alex'in mezuniyet töreninden paylaşım yapan Akkaya'nın anne-oğul pozu büyük ilgi gördü. Son haliyle dikkat çeken Can Alex için "Koca delikanlı olmuş" yorumu yapıldı. İşte Esra Akkaya'nın biricik oğlunun son hali...