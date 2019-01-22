Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

Salı akşamlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kaldığı yerden ekran serüvenine devam ediyor. Öte yandan dizinin tüm oyuncuları hakkın her şey en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de EDHO'nun Meltem'i Cansu Melis Karakuş...