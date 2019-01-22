Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Ayrıca EDHO'nun her oyuncusunun özel hayatı en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de, dizinin yeni yüzlerinden Cansu Melis Karakuş. Eşkıya'da Meltem karakterine hayat veren Cansu Melis Karakuş, modelliğin yanı sıra oyunculuğuyla da tam not aldı. Cansu Melis Karakuş, gerçek hayatta ise bambaşka bir profil çiziyor. Hadi gelin, Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş'u yakından tanıyalım.
22 Ocak 2019 Salı, 11:34:56 Güncelleme: 12:11:13
GERÇEK HAYATTA BİLDİĞİNİZDEN BAŞKA
Dizide dikkat çeken isimlerden olan 2014 Best Model Türkiye birincisi Cansu Melis Karakuş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dizide 'Meltem' karakterine hayat veren ünlü isim Alparslan'ın gizemli sevgilisini aynı zamanda korumasını oynayan Cansu Melis Karakuş'un gündelik hayattaki fotoğrafları herkes tarafından beğeniliyor.
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