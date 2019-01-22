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Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, salı akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Ayrıca EDHO'nun her oyuncusunun özel hayatı en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de, dizinin yeni yüzlerinden Cansu Melis Karakuş. Eşkıya'da Meltem karakterine hayat veren Cansu Melis Karakuş, modelliğin yanı sıra oyunculuğuyla da tam not aldı. Cansu Melis Karakuş, gerçek hayatta ise bambaşka bir profil çiziyor. Hadi gelin, Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş'u yakından tanıyalım.

22 Ocak 2019 Salı, 11:34:56 Güncelleme: 12:11:13
Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

Salı akşamlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, kaldığı yerden ekran serüvenine devam ediyor. Öte yandan dizinin tüm oyuncuları hakkın her şey en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Onlardan biri de EDHO'nun Meltem'i Cansu Melis Karakuş...

Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

Geçtiğimiz bölümlerde Alpaslan'ın koruması Meltem olarak diziye dahil olan Cansu Melis Karakuş oyunculuğuyla izleyiciden tam not almaya devam ediyor.

Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

Projede 'Meltem' karakterine hayat veren oyuncunun hakkındaki bilgiler merak edilmeye başladı. Peki, Cansu Melis Karakuş kimdir?

Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

GERÇEK HAYATTA BİLDİĞİNİZDEN BAŞKA

Dizide dikkat çeken isimlerden olan 2014 Best Model Türkiye birincisi Cansu Melis Karakuş birçok kişi tarafından merak ediliyor. Dizide 'Meltem' karakterine hayat veren ünlü isim Alparslan'ın gizemli sevgilisini aynı zamanda korumasını oynayan Cansu Melis Karakuş'un gündelik hayattaki fotoğrafları herkes tarafından beğeniliyor.

Eşkıya'nın Meltem'i Cansu Melis Karakuş gerçek hayatta bambaşka biri!

CANSU MELİS KARAKUŞ KİMDİR?

1991 yılında dünyaya gelen Cansu Melis Karakuş aslen Konyalı. Ünlü oyuncunun annesi ise Suriyeli...

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