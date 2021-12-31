Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle sosyal medyanın yeni fenomeni! O Ses Yılbaşı'ya katılan Ozan Akbaba...
İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir süre önce final yapmıştı. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. O Ses Türkiye Yılbaşı programında sesiyle de takdir toplayan Ozan Akbaba'nın güzeller güzeli eşi Buket sosyal medyanın yeni fenomeni...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı İlyas Çakırbeyli karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Akbaba, O Ses Türkiye'nin Yılbaşı özel programına konuk oldu. Ozan Akbaba oyunculukta yetenekli olduğu kadar şarkıcılıkta da yetenekli olduğunu gösterdi.
Ozan Akbaba, O Ses'e katılınca hayatı ve kariyeri programı izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Ozan Akbaba kimdir, kaç yaşında, nereli?
OZAN AKBABA KİMDİR?
Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, öte yandan film müzikleri de yapıyor. 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.