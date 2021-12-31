Eşkıya’nın İlyas’ı Ozan Akbaba’nın eşi güzelliğiyle sosyal medyanın yeni fenomeni! O Ses Yılbaşı’ya katılan Ozan Akbaba...

OZAN AKBABA KİMDİR?

Akbaba, 9 Haziran 1982 tarihinde Kars'ta dünyaya geldi. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, öte yandan film müzikleri de yapıyor. 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. 2015 yılında ATV'de yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı.