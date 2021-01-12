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Haberler Galeri Magazin Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sık sık ailesini dair paylaşımlar yapan Ozan Akbaba'nın babasını görenler baba-oğul arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

12.01.2021 10:24 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:24
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

Rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ünü sınırları aşan Ozan Akbaba'nın pek çok ünlünün aksine egosuz tavırları hayranlarının takdirini kazandı. 9 Haziran 1982 tarihinde doğan Ozan Akbaba tüm bu şöhretinin aksine özel hayatını ve ailesini sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

Engin Akyürek'in annesi ve babasının sosyal medyada yayılan fotoğrafları baba-oğul arasındaki benzerliği gözler önüne serdi. İşte başta Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin anneleri ve babaları.

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...
Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...
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