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Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba anne ve babasını görenler 'Bu nasıl benzerlik' diyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sık sık ailesini dair paylaşımlar yapan Ozan Akbaba'nın babasını görenler baba-oğul arasındaki benzerliğe şaştı kaldı. İşte başta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ı Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

12.01.2021 10:24 - Son Güncelleme: 12.01.2021 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





