Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca günlük yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle çok konuşulan Oktay Kaynarca şimdi de otomobili ile gündeme geldi. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlü isimlerin otomobiller...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 21:31:47 Güncelleme: 21:47:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





