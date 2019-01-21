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Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca günlük yaşamıyla da gündem olmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle çok konuşulan Oktay Kaynarca şimdi de otomobili ile gündeme geldi. Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca tercihini hangi otomobilden yana yaptı? İşte ünlü isimlerin otomobiller...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 21:31:47 Güncelleme: 21:47:44
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşayan sunucu Defne Samyeli, kendini ödüllendirdi.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Sahne başına 80 bin TL istediği iddia edilen Samyeli, garajına 400 bin TL değerindeki beyaz renk Mercedes C200 marka arabayı ekledi.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Mustafa Ceceli

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Aston Martin DB11

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'nın otomobili görenleri şaşırtıyor! İşte ünlülerin otomobilleri | Oktay Kaynarca

Cem Yılmaz

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