Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca'dan çok konuşulacak seçim!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ses getirmeye devam ediyor! 125. yeni bölümüyle 19 Şubat Salı günü ekranlara gelecek olan Eşkıya'nın oyuncuları da en az dizi kadar konuşuluyor. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca otomobil seçimiyle sevenlerini şaşırttı. İşte başta Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin otomobilleri...



19.02.2019 03:23 - Son Güncelleme: 19.02.2019 03:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





