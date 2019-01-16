Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı
ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere hat kuran Oktay Kaynarca bildiğiniz gibi yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştı. O dönem rol arkadaşı olan Seray Sever ile yıllar sonra bir araya gelen Oktay Kaynarca'nın eski ve yeni halleri çok şaşırttı. İşte Oktay Kaynarca ve Seray Sever'in sosyal medyada olay yaratan o fotoğrafı.
16 Ocak 2019 Çarşamba, 13:00:54 Güncelleme: 13:36:38
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