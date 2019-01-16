Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteri ile gönüllere hat kuran Oktay Kaynarca bildiğiniz gibi yıllar evvel Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştı. O dönem rol arkadaşı olan Seray Sever ile yıllar sonra bir araya gelen Oktay Kaynarca'nın eski ve yeni halleri çok şaşırttı. İşte Oktay Kaynarca ve Seray Sever'in sosyal medyada olay yaratan o fotoğrafı.

16 Ocak 2019 Çarşamba, 13:00:54 Güncelleme: 13:36:38
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı

Kurtlar Vadisi'nin ilk sezonunda birlikte rol alan Seray Sever ve Oktay Kaynarca yıllar sonra bir araya geldi.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı

Süleyman Çakır ve Derya Çakır rolleriyle gönüllere taht kurmuştu. Kumarhane baskını bölümünün ardından Seray Sever diziden ayrılmıştı.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı

Instagram'dan fotoğraf paylaşan Sever paylaşımına "Bro (erkek kardeş)" notunu düştü.

Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı
Eşkıya'nın Hızır'ı Oktay Kaynarca ile Seray Sever'in olay yaratan fotoğrafı

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