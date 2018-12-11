Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adeta bir klasik haline geldi. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları mercek altında. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...

11 Aralık 2018 Salı, 12:02:16 Güncelleme: 12:35:25
Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Salı akşamlarının izleyicinin vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm hızıyla devam ediyor. EDHO oyuncularının özel hayatıda bir o kadar hızla devam ediyor tabi.

Dizi bu kadar popüler olunca haliyle herkes dizinin yıldızlarının özel hayatını merak ediyor. Onlardan biri de dizinin Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu.

Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu dizinin asi karakterlerinden biri. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Hafızoğlu eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgili olan Yalçın Hafızoğlu, profesyonel isimlerden bateri eğitimi aldı.

Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Özel hayatında müzik ile ilgilenen Yalçın Hafızoğlu, kişisel hesabından sevgilisi ile olan fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Peki Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisini tanıyor musunuz?

Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

İŞTE YALÇIN HAFIZOĞLU'NUN SEVGİLİSİ

Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut .

Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Çift karşıklıklı olarak sosyal medya hesaplarından aşklarını paylaşıyorlar.

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