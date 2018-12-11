Eşkıyanın Hızır Alisi Yalçın Hafızoğlunun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisine bakın (Ünlülerin eşleri ve sevgilileri)
ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adeta bir klasik haline geldi. Salı akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan EDHO'nun yıldızlarının özel hayatları mercek altında. Onlardan biri de Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi ortaya çıktı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi...
11 Aralık 2018 Salı, 12:02:16 Güncelleme: 12:35:25
Salı akşamlarının izleyicinin vazgeçilmezi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz tüm hızıyla devam ediyor. EDHO oyuncularının özel hayatıda bir o kadar hızla devam ediyor tabi.
Dizi bu kadar popüler olunca haliyle herkes dizinin yıldızlarının özel hayatını merak ediyor. Onlardan biri de dizinin Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu.
Yakışıklı oyuncu Yalçın Hafızoğlu dizinin asi karakterlerinden biri. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yalçın Hafızoğlu eğitimini Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de yakından ilgili olan Yalçın Hafızoğlu, profesyonel isimlerden bateri eğitimi aldı.
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