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Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut.. .İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden olan Yalçın Hafızoğlu, EDHO 195. bölümde düğün sahnesi ile milyonları ekran başına kilitleyecek. Sosyal medya gündeminde yer alan Eşkıya'nı Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. İşte başta Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

18.05.2021 09:07 - Son Güncelleme: 18.05.2021 09:16
Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

SAVAŞ ÖZDEMİR VE SEVGİLİSİ EDA AKYOL

Savaş Özdemir'in sevgilisi Eda Akyol 2012 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldı.

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

O Dönem Ankara'da yaşayan ve yarışma için İstanbul'a taşınan Eda Akyol, oyunculuk için şansını denemiş ancak başarılı olamayınca Ankara'ya geri dönmüştü.

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

İCLAL AYDIN VE SEVGİLİSİ ERDİNÇ GÜLENER