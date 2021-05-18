Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut...

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle hayran bırakıyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut.. .İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden olan Yalçın Hafızoğlu, EDHO 195. bölümde düğün sahnesi ile milyonları ekran başına kilitleyecek. Sosyal medya gündeminde yer alan Eşkıya'nı Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. İşte başta Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

18.05.2021 09:07 - Son Güncelleme: 18.05.2021 09:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





