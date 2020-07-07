Haberler Galeri Magazin Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Yalçın Hafızoğlu. Edho'nun Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Sevgilisi ile olan fotoğraflarını medya hesabından paylaşan Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

07.07.2020 11:32 - Son Güncelleme: 07.07.2020 11:33
Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgliisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

İşte başta Yalçın Hafızoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgliisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgliisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgliisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Eşkıya'nın Hızır Ali'si Yalçın Hafızoğlu'nun sevgliisi güzelliğiyle büyülüyor! İşte Yalçın Hafızoğlu'nun sevgilisi Güliz Erkut

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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