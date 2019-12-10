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Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

5 yıldız atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, dizinin fanatiklerinin en çok sevdiği isimlerden biri. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem EDHO hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Açıklamaları sonrası en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu.

10.12.2019 15:16 - Son Güncelleme: 10.12.2019 15:20
Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

Beş yıldır atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Hatice'yi canlandıran Sevinç Kıranlı, Sabah'a açıklamalarda bulundu. En çok dikkat çeken ise hamileliği hakkında olanı oldu.

Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

DOKUZ AY BOYUNCA HAMİLE HALİYLE ROL YAPTI

Mahallenin Muhtarları dizisi ile ekran kariyerine başlayan ve oyunculuktaki 23 yılını geride bırakan Kıranlı,5 yıldır yer aldığı EDHO'nun setinde aile gibi olduklarını belirtti. Dokuz ay boyunca hamile haliyle rol yaptığını da anlatan Sevinç Kıranlı, Dizi TV kameralarına 150'inci bölümün sevincinden sonra açıklamalarda bulundu.

Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

O DÖNEMİ HİÇ UNUTAMADIĞINI SÖYLEDİ

Dizide Hakan Karsak ile evli olan Sevinç Kıranlı, "Hatice karakteri hamileydi ama ben gerçek hayatta hamileydim. Şu anda 3,5 yaşında bir oğlum var. O da benimle birlikte karnımda hep sete geldi, gitti. Arkadaşlarım destek oldu" açıklaması ile o dönemi hiç unutamadığını anlattı.

Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

Peki Sevinç Kıranlı'nın bahsettiği, çok merak edilen eşi kim? İşte başta Sevinç Kıranlı olmak üzere ünlülerin eşleri.

Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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