Eşkıya'nın Hatice'si Sevinç Kıranlı'nın eşi bakın kim! EDHO hakkında şaşırtan itiraf

5 yıldız atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve bir fenomene dönüşen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hatice karakterini canlandıran Sevinç Kıranlı, dizinin fanatiklerinin en çok sevdiği isimlerden biri. 40 yaşındaki tecrübeli oyuncu hem EDHO hem de özel hayatına dair itiraflarda bulundu. Açıklamaları sonrası en çok merak edilenlerden biri de eşi oldu.

10.12.2019 15:16 - Son Güncelleme: 10.12.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





